Будьте гідні подвигів заради свободи: Зеленський звернувся до європейців у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Брюсселі у четвер, 31 березня, закликав європейців “бути гідними подвигів заради свободи”.

Він зазначив, що мало хто на Заході очікував, що наші люди зможуть так довго чинити опір російській агресії.

– Але ж ми вистояли. Ми захищаємо нашу свободу, захоплюючи світ мужністю українських героїв, наших ЗСУ та всіх громадян, які не здаються, – повідомив Зеленський.

Він знову нагадав західним партнерам про оточений російськими загарбниками Маріуполь, який був великим та розвиненим містом, але тепер на 90% зруйнований.

– Померли тисячі маріупольців – людей ховають прямо у місті, у дворах багатоповерхівок, точніше – того, що залишилося від багатоповерхівок. Понад три тижні Маріуполь – у повній блокаді. РФ закрила всі в’їзди до міста, заблоковано підхід із моря. Там нічого немає – ані їжі, ані води, ані ліків. Немає життя, – наголосив президент.

Володимир Зеленський уточнив, що щодня влада намагається зробити все, щоб запрацював гумкоридор з Маріуполя і вдалося врятувати мирних жителів, які залишаються в місті – жінок, дітей, людей старшого віку, – проте росіяни не випускають людей на вільні від агресорів території та не допускають гуманітарну допомогу в саме місто.

– Сьогодні це найстрашніше місце у Європі. Там пекло. Катастрофа, про яку всі знають, увесь світ. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб зупинити катастрофу в цьому місті та інших містах нашої держави, – повідомив президент.

Він зазначив, що є два світи: світ захисників Маріуполя, які відмовилися йти з міста та борються за свободу, за демократію, без надії на закрите небо чи іншу допомогу, а також світ тих, хто настільки звик до своєї свободи, що не помічає, чого вона вартує, і думає лише про те, скільки грошей втратить від відмови від роботи на російському ринку.

– Давайте всі в Європі будемо гідні тих подвигів, які здійснюють українці у війні за свободу, вільну Європу та проти тиранії – проти Росії. Ми вдячні за підтримку, яку ви вже надали. Бельгія однією з перших надала нам допомогу, і ми ніколи цього не забудемо. Ви дали притулок нашим громадянам. Але ви як серце Європи можете надихнути інших європейців, щоб вигнати окупантів і відновити дорогоцінний мир, – резюмував президент України.

Він підкреслив, що кожен у Європі знає, що може зробити, щоб допомогти: Зброя, санкції, членство в ЄС – і вже незабаром майбутнє віддячить вам.