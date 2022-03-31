Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

В Киеве создали комендатуру: кто ее возглавил

Валентина Летяк редактор ленты
Будівля КМДА

У Києві створили комендатуру. Відповідний наказ 30 березня підписав начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жернов.

Комендантом столиці призначено начальника Центрального управління Військової служби правопорядку у Києві та області, генерал-майора Віктора Плахтія.

Загалом до її складу включено сім осіб: комендант, його заступник, радник з юридичних питань, координатор з питань переміщення військових транспортних засобів, координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів, координатор з питань взаємодії правоохоронних органів та координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Згідно з положенням про комендатуру Києва, вона займатиметься організацією й забезпеченням заходів під час запровадження комендантської години та встановлення режиму світломаскування, координацією дій виконавчої влади, військових і правоохоронців.

Територіально комендатура розміщена на проспекті Перемоги.

Читайте
На днях в пригороде Киева могут развернуться ожесточенные бои – британская разведка

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка