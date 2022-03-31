В Киеве создали комендатуру: кто ее возглавил

У Києві створили комендатуру. Відповідний наказ 30 березня підписав начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жернов.

Комендантом столиці призначено начальника Центрального управління Військової служби правопорядку у Києві та області, генерал-майора Віктора Плахтія.

Загалом до її складу включено сім осіб: комендант, його заступник, радник з юридичних питань, координатор з питань переміщення військових транспортних засобів, координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів, координатор з питань взаємодії правоохоронних органів та координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Згідно з положенням про комендатуру Києва, вона займатиметься організацією й забезпеченням заходів під час запровадження комендантської години та встановлення режиму світломаскування, координацією дій виконавчої влади, військових і правоохоронців.

Територіально комендатура розміщена на проспекті Перемоги.