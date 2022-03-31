Российские войска обстреляли фосфорными снарядами три населенных пункта в Донецкой области. В результате получили ранения мирные жители.
Об этом проинформировал на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его данным, ночью путинские войска продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области.
Враг снова использовал фосфорные снаряды в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке.
– В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка, — уточнил Кириленко.
Кроме того, сегодня утром под обстрелом войск РФ оказалась Очеретинская община. В результате получили ранения два человека.
Кириленко уточнил, что в прифронтовые населенные пункты продолжается доставка питьевой воды и продуктов. Всех, кто изъявит желание, могут эвакуировать.
– Еще раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь! – подчеркнул Кириленко.
Стоит отметить, что враг уже не впервые с начала полномасштабной войны в Украине применяет фосфорные боеприпасы при обстреле мирных украинских городов и поселков.
Ранее путинские войска применяли такие боеприпасы в Луганской области, в частности, в Рубежном и Попасной.
В Донецкой области враг использовал фосфорные боеприпасы против жителей Краматорска, Марьинки и Авдеевки.
Кроме того, российские захватчики применили запрещенные фосфорные боеприпасы над северо-западной окраиной Киева ( зона поражения Гостомель-Ирпень).
Использование фосфорных боеприпасов запрещено всеми международными конвенциями и договорами. Они очень опасны, поскольку белый фосфор может выжигать тело до костей и костного мозга.
Применение подобного оружия может вызвать тяжелые и болезненные увечья, а также привести к смерти.
Как оказать первую помощь во время ожогов белым фосфором – читайте в материале.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко