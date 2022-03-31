Російські війська обстріляли фосфорними снарядами три населені пункти в Донецькій області. Унаслідок цього дістали поранень мирні жителі.

Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, вночі путінські війська продовжували обстріли у центральній частині Донецької області.

Ворог знову використав фосфорні снаряди в Мар’їнці, Красногорівці та Новомихайлівці.

– До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар’їнської громади, серед них 4 дитини, – уточнив Кириленко.

Крім того, сьогодні зранку під обстрілом військ РФ опинилася Очеретинська громада. Внаслідок цього зазнали поранень двоє людей.

Кириленко уточнив, що до прифронтових населених пунктів продовжується доставка питної води та продуктів. Усіх, хто виявить бажання, можуть евакуювати.

– Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація – це тимчасово. Найважливіше зараз – зберегти життя! – наголосив Кириленко.

Ворог обстріляв фосфорними снарядами три населені пункти на Донеччині: є поранені / 7 фотографий

Варто зазначити, що ворог вже не вперше від початку повномасштабної війни в Україні застосовує фосфорні боєприпаси під час обстрілів мирних українських міст та селищ.

Раніше путінські війська застосовували такі боєприпаси в Луганській області, зокрема в Рубіжному та Попасній.

У Донецькій області ворог використав фосфорні боєприпаси проти жителів Краматорська, Мар’їнки та Авдіївки.

Крім того, російські загарбники застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва (зона ураження – Гостомель-Ірпінь).

Використання фосфорних боєприпасів заборонено усіма міжнародними конвенціями та договорами. Вони надзвичайно небезпечні, оскільки білий фосфор може випалювати тіло до кісток та кісткового мозку.

Застосування такої зброї може викликати важкі й болісні каліцтва, а також призвести до смерті.

Як надати першу допомогу під час опіків білим фосфором – читайте в матеріалі.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко