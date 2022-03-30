Оккупанты сбросили на Марьинку запрещенные фосфорные бомбы – глава Донецкой ОВА

За минувшие сутки российские регулярные войска обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области. Оккупант продолжает прибегать к использованию запрещенного оружия.

Об этом 30 марта в эфире украинского телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он уточнил, что россияне используют фосфорные боеприпасы против мирных жителей.

– Ситуация напряженная. Фосфорные боеприпасы сегодня применялись в Марьинке, ранее на этой неделе – и в Авдеевке, – уточнил Павел Кириленко.

Глава Донецкой ОВА напомнил, что использование фосфорных бомб запрещено всеми международными конвенциями и договорами.

Он также добавил, что оккупанты продолжают обстрел всех населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения.

Напомним, 24 марта стало известно о том, что россияне обстреляли фосфорными бомбами Луганскую область, в результате чего было повреждено более 30 зданий, четыре человека погибло.