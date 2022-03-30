Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Оккупанты сбросили на Марьинку запрещенные фосфорные бомбы – глава Донецкой ОВА

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оккупанты сбросили на Марьинку запрещенные фосфорные бомбы – глава Донецкой ОВА

За минувшие сутки российские регулярные войска обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области. Оккупант продолжает прибегать к использованию запрещенного оружия.

Об этом 30 марта в эфире украинского телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он уточнил, что россияне используют фосфорные боеприпасы против мирных жителей.

– Ситуация напряженная. Фосфорные боеприпасы сегодня применялись в Марьинке, ранее на этой неделе – и в Авдеевке, – уточнил Павел Кириленко.

Глава Донецкой ОВА напомнил, что использование фосфорных бомб запрещено всеми международными конвенциями и договорами.

Он также добавил, что оккупанты продолжают обстрел всех населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения.

Напомним, 24 марта стало известно о том, что россияне обстреляли фосфорными бомбами Луганскую область, в результате чего было повреждено более 30 зданий, четыре человека погибло.

Читайте
Что такое фосфорные бомбы и какие последствия их применения

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка