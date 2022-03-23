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Факты / Происшествия

Россияне применили возле Ирпеня запрещенные фосфорные боеприпасы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
росіяни застосували фасфорні боєприпаси

Российские захватчики применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы. Это случилось поздно вечером 22 марта.

Как сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень.

Использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года.

В ночь на 13 марта захватчики сбросили фосфорные бомбы на Попасную в Луганской области. Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что фосфорные снаряды содержат воспалительное соединение, температура горения которого превышает 800°C, что распространяется по территории в несколько сотен квадратных метров.

Поражение может вызвать особенно тяжелые и болезненные увечья или спровоцировать медленную и болезненную смерть. Для лечения таких ран необходим специально обученный медицинский персонал, который во время работы тоже может получить фосфорные раны.

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Источник: Александр Маркушын

Фото: Олег Гриб

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