Помогите нам бороться за Мариуполь, заберите детей – полк Азов

Бойцы полка Азов, защищающие Мариуполь от путинских захватчиков, доложили о последних новостях из города.

Заместитель командира полка Азов Калина в своем видеообращении призвал не забывать о Мариуполе и просить весь мир о помощи, чтобы деблокада города стала возможной.

Полный текст обращения полка Азов

Слава Украине! 38-й день войны. 38-й день слез, пота, крови, мужества и героизма нашего народа. Каждую минуту защитники Мариуполя находятся на грани жизни и смерти, в полной блокаде продолжают героическую борьбу за Украину и за своих граждан, воюя за каждый метр родной земли.

Я хочу пожелать украинцам быть такими же настоящими, такими же храбрыми, как наши ребята.

Только за вчера, 1 апреля, были уничтожены два вражеских БМП, а сегодня — один танк и вражеская пехота. Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого.

Верим, что у Украины есть решение выхода из этой ситуации. В истории нашей страны есть факты побед, факты победы и героического чина наших военных. 1659 год – битва под Конотопом. 1919 год – Чортковская офензива. Поэтому нужно побеждать, потому что мы на это способны.

Я призываю всех украинцев к борьбе за нашу территорию, наших детей, наше будущее. Я призываю сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со специальной техникой, чтобы разбирать завалы.

Чтобы ребенок, чье маленькое сердце еще бьется, прижатое тяжелыми бетонными плитами, был спасен. Он еще молится, надеется на вас и не верит, что забыли, что не придут.

Этот ребенок символизирует сейчас наше будущее Украины и Европы. Он еще живой, он не сделал ничего плохого, любил, играл и сейчас он просто хочет жить. Разве он виноват в том, что маленький карлик дал своим уродам приказ уничтожить ее, что родители погибли от урода-пилота, сбросившего бомбу на ее дом?

Разве этот маленький сверток души виноват, что отравленная московской пропагандой мать русского солдата отправила сына убивать граждан другой страны?

Представьте его. Не всех детей сразу, каких здесь тысячи. Представьте одного ребенка, с его историей, цветом глаз и волос, с конкретным именем. И попытайтесь мысленно сказать, что он не стоит спасения.

Что вы, взрослые, не можете рискнуть ради него одного, что это невозможно. Это его деблокировать мы просим. Это с него, конкретного ребенка, вы должны снять конкретную бетонную плиту.

Мы боремся и продолжаем борьбу, но ощущать боль каждого ребенка Мариуполя – невероятно трудно. Помогите нам бороться, не чувствуя этой боли.

Заберите детей, сделайте все возможное, чтобы победить зло. Вы не можете держать оружие в руках – лечите, стройте, производите, блокируйте российские сайты и группы, пишите о преступлениях и не прекращайте призывать мир о помощи Мариуполю.

Украина – это нация победителей, это нация героев, тех, чье сердце и душа всегда отличались человечностью и безусловным чувством справедливости. Мариуполь – это Украина!