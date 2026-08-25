Сердечно-сосудистые заболевания относятся к болезням, которые могут возникать не только у людей пожилого возраста. Отдельные проблемы с сердцем и сосудами встречаются и у молодых людей. При определенной степени тяжести такие заболевания могут стать основанием для признания человека непригодным к военной службе.

Факты ICTV спросили у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, с какими болезнями сердца не мобилизуют, какие сердечно-сосудистые заболевания могут быть основанием для освобождения от военной службы и когда речь идет только о временной негодности.

Болезни сердца, с которыми не мобилизуют

Адвокат отметила, что соответствующие заболевания определены в Перечне болезней, степени их выражения и влияния на организм лица, утвержденном приказом Министерства обороны Украины №402.

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Болезням сердца в Перечне болезней, степени их выражения и влияния на организм лица, утвержденном приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008 №402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, выделен раздел 9 Перечня.

Такими, которые не пригодны к прохождению службы, не являющейся отсрочкой, а именно основанием для признания непригодными для прохождения службы, являются лица, которые имеют следующие диагнозы с сердечной недостаточностью IIБ–III стадии.

Болезни сердца, освобождающие от мобилизации:

некоронарогенные болезни сердца,

легочное сердце и нарушение легочного кровообращения,

все формы кардиомиопатии,

нарушение сердечного ритма и проводимости,

дегенерация (дистрофия) миокарда,

пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца,

последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца.

Среди болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, к пункту “а” относится гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней.

Также основанием для признания лица непригодным к прохождению службы при наличии значительных нарушений функций относятся:

цереброваскулярные заболевания I60–I69. Это субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (нетравматическое) кровоизлияние,

G45 транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы,

инфаркт головного мозга,

инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия,

закупорка, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризма прецеребральных, базилярной, сонной, позвоночной артерий,

церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства.

Адвокат добавила, что несколько шире перечень болезней артерий, артериол и капилляров I70-I79, а также приобретенный артериовенозный свищ, наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус, болезни вен, лимфатических сосудов и узлов I80-I8.

— Для признания непригодными достаточно наличия заболеваний со значительными и умеренными нарушениями кровообращения и функций. Также непригодными признаются лица, имеющие геморрой с частыми обострениями и вторичной анемией, — рассказала адвокат.

Какие болезни сердца дают отсрочку от мобилизации

Едва ли не единственное основание для временной отсрочки – если у лица состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения. Таким лицам предоставляется отсрочка на период лечения/реабилитации с пересмотром.

Почему ВВК лучше пройти заранее

Елена Воронкова также отметила, если человек знает о своей болезни, ему следует заранее самостоятельно инициировать прохождение ВВК, собрать медицинские документы, результаты обследований и выводы врачей, подтверждающих диагноз и степень нарушения функций организма.

Это следует сделать в случае заболеваний, которые невозможно определить только по внешнему состоянию человека. Самого диагноза может быть недостаточно – значение имеет то, насколько болезнь влияет на здоровье и функционирование организма.

По словам адвоката, если человек нарушит правила военного учета, его могут доставить в ТЦК и СП, а оттуда направить на военно-врачебную комиссию. В такой ситуации без предварительно собранных медицинских документов доказать реальное состояние здоровья сложно.

Поэтому если есть болезни сердца, с которыми не мобилизуют или другое серьезное заболевание, важно не только знать свой диагноз, но и иметь документы, подтверждающие его тяжесть и нарушение функций. Именно эти обстоятельства ВВК учитывает при определении пригодности к военной службе.

Наличие определенной болезни само по себе не означает избавление от мобилизации. Окончательное решение зависит от вывода ВВК, степени заболевания и нарушений функций организма.

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