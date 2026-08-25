С какими болезнями сердца не мобилизуют в 2026 году: адвокат назвала основания
Сердечно-сосудистые заболевания относятся к болезням, которые могут возникать не только у людей пожилого возраста. Отдельные проблемы с сердцем и сосудами встречаются и у молодых людей. При определенной степени тяжести такие заболевания могут стать основанием для признания человека непригодным к военной службе.
Факты ICTV спросили у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, с какими болезнями сердца не мобилизуют, какие сердечно-сосудистые заболевания могут быть основанием для освобождения от военной службы и когда речь идет только о временной негодности.
Болезни сердца, с которыми не мобилизуют
Адвокат отметила, что соответствующие заболевания определены в Перечне болезней, степени их выражения и влияния на организм лица, утвержденном приказом Министерства обороны Украины №402.
Болезням сердца в Перечне болезней, степени их выражения и влияния на организм лица, утвержденном приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008 №402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, выделен раздел 9 Перечня.
Такими, которые не пригодны к прохождению службы, не являющейся отсрочкой, а именно основанием для признания непригодными для прохождения службы, являются лица, которые имеют следующие диагнозы с сердечной недостаточностью IIБ–III стадии.
Болезни сердца, освобождающие от мобилизации:
- некоронарогенные болезни сердца,
- легочное сердце и нарушение легочного кровообращения,
- все формы кардиомиопатии,
- нарушение сердечного ритма и проводимости,
- дегенерация (дистрофия) миокарда,
- пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца,
- последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца.
Среди болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, к пункту “а” относится гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней.
Также основанием для признания лица непригодным к прохождению службы при наличии значительных нарушений функций относятся:
- цереброваскулярные заболевания I60–I69. Это субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (нетравматическое) кровоизлияние,
- G45 транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы,
- инфаркт головного мозга,
- инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия,
- закупорка, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризма прецеребральных, базилярной, сонной, позвоночной артерий,
- церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства.
Адвокат добавила, что несколько шире перечень болезней артерий, артериол и капилляров I70-I79, а также приобретенный артериовенозный свищ, наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус, болезни вен, лимфатических сосудов и узлов I80-I8.
— Для признания непригодными достаточно наличия заболеваний со значительными и умеренными нарушениями кровообращения и функций. Также непригодными признаются лица, имеющие геморрой с частыми обострениями и вторичной анемией, — рассказала адвокат.
Какие болезни сердца дают отсрочку от мобилизации
Едва ли не единственное основание для временной отсрочки – если у лица состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения. Таким лицам предоставляется отсрочка на период лечения/реабилитации с пересмотром.
Почему ВВК лучше пройти заранее
Елена Воронкова также отметила, если человек знает о своей болезни, ему следует заранее самостоятельно инициировать прохождение ВВК, собрать медицинские документы, результаты обследований и выводы врачей, подтверждающих диагноз и степень нарушения функций организма.
Это следует сделать в случае заболеваний, которые невозможно определить только по внешнему состоянию человека. Самого диагноза может быть недостаточно – значение имеет то, насколько болезнь влияет на здоровье и функционирование организма.
По словам адвоката, если человек нарушит правила военного учета, его могут доставить в ТЦК и СП, а оттуда направить на военно-врачебную комиссию. В такой ситуации без предварительно собранных медицинских документов доказать реальное состояние здоровья сложно.
Поэтому если есть болезни сердца, с которыми не мобилизуют или другое серьезное заболевание, важно не только знать свой диагноз, но и иметь документы, подтверждающие его тяжесть и нарушение функций. Именно эти обстоятельства ВВК учитывает при определении пригодности к военной службе.
Наличие определенной болезни само по себе не означает избавление от мобилизации. Окончательное решение зависит от вывода ВВК, степени заболевания и нарушений функций организма.