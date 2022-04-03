Основная масса россиян уничтожена: командир спецназа ГУР об освобождении Киевщины (18+)

Командир групи спецназу ГУР Міноборони з позивним Титан розповів, як разом з ЗСУ звільняли Дмитрівку і Капітанівку (Київська область).

– Наша група спільно з ЗСУ 31 березня о 17.00 розпочали операцію зі звільнення населених пунктів Дмитрівка та Капітанівка (Київська область). Складність була в тому, що там було мирне населення. Треба було зробити так, щоб воно не постраждало, – сказав розвідник.

За його словами, наступ почали з боку села Петрушки – росіяни відступили за межі Дмитрівки в бік Забуччя.

– Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів із танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто, в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою, танкового бою, – пояснив Титан.

За його оцінками, з боку росіян була 21 одиниця техніки – це БМП і танки, а з нашого – вісім танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГРУ.

– У них втрати – дев’ять одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти…Вони всі відступили. Але основна маса була знищена, – додав розвідник.

Титан сказав, що в цих селах поки що небезпечно, оскільки працюють фахівці з розмінування.

Фото: ГУР Міноборони