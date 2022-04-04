Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список российских оккупантов, причастных к убийствам и издевательствам над мирным населением в Буче.

Как выяснилось, это были военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

– Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в городе Буча. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности, – заверила украинская разведка.

Список российских военных, причастных к Бучанской резне

После освобождения Киевской области от российских оккупантов мир шокировали фото происходящего в украинских городах и селах.

Так, настоящую резню российские захватчики устроили в Буче. Прямо на улицах города можно было увидеть мертвые тела убитого мирного населения. У некоторых людей были связаны руки и прострелены головы.

В братских могилах в Буче похоронили сотни мирных людей, которых безжалостно убили русские оккупанты. Президент Владимир Зеленский уже назвал это геноцидом украинцев.

Мировые СМИ действия путинских войск в Киевской области также называют геноцидом и расправой над невиновными.

Источник: Главное управление разведки