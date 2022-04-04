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Факти / Україна

Розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до злочинів у Бучі – список

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Техніка РФ на вулиці Бучі

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список російських окупантів, які причетні до вбивств і знущань над мирним населенням у Бучі.

Як зясувалося, це були військовослужбовці 64 окремої мотострілецької бригади РФ.

– Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча. За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, – запевнила українська розвідка.

Список російських військових, причетних до Бучанської різанини

Після звільнення Київської області від російських окупантів світ шокували фото того, що відбувається в українських містах і селах.

Так, справжню різанину російські загарбники влаштували у Бучі. Просто на вулицях міста можна було побачити мертві тіла вбитого мирного населення. У декого були зв’язані руки та прострілені голови.

У братських могилах у Бучі поховали сотні мирних людей, яких безжально вбили російські окупанти. Президент Володимир Зеленський вже назвав це геноцидом українців.

Світові ЗМІ дії путінських військ на Київщині також називають геноцидом і розправою над невинними.

Джерело: Головне управління розвідки

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Фото: Getty Images

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