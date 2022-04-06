Перечень задокументированных и неопровержимых свидетельств массового уничтожения украинского населения российскими варварами продолжает пополнятся.

Одним из таких доказательств стал рассказ 53-летнего жителя Бучи Николая, который разместил на своей странице в Facebook продюсер ABC News Oleksiy Pshemiskiy.

Ниже приводим полный текст его поста:

Это Николай. Ему 53. Он живет в Буче. Николай сильно заикается. Лишь закурив сигарету, начинает говорить.

Он живет в подвале уже 34 дня. Мог уехать, но мужчина — управдом в пятиэтажке. Говорит, не мог не остаться. В первый день боев в Буче в его окна прилетел снаряд, пробил стену и застрял в детской кровати, которая загорелась. К счастью детей он к тому времени уже эвакуировал. Огонь потушили, и сразу вместе с тремя друзьями спустили всех стариков и женщин в подвал, и сами перебрались туда.

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Когда русские захватили город, они начали врываться в каждый дом. Мужчин выводили на улицу, раздевали, искали татуировки. Двум его друзьям, Леониду и Сергею, было за 50, еще один, тоже Леонид, был значительно моложе. Увидев паспорт Леонида, сказали, что ему нет 50, а значит может воевать. Поставили на колени и выстрелили в голову.

Леонида Николай похоронил первым. Прямо на дворе. Возле трансформаторной будки. На месте преступления до сих пор виднеется пятно крови.

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Через несколько дней не стало и Сергея. Мужчина вышел на улицу перекурить и получил пулю. Просто так. Без всяких слов и предупреждений.

Когда бои усилились, русские взбесились, говорит Николай. До этого люди иногда выходили из подвала — приготовить есть или просто подышать воздухом. Но тогда решили запереться. Под вечер солдаты начали палить. Кричали, чтобы открыли. Прежде чем покинуть город, они хотели расстрелять всех. Так произошло в одном из домов на соседней улице, говорит мужчина.

Не сумев выломать дверь, бросили на лестницу гранату. С другой стороны вход крепко держал второй Леонид. Единственный из мужчин, который остался жив вместе с Николаем. Взрыв. А после него тишина.

Целые сутки его тело пролежало на окровавленных ступенях. Только на следующий день в дверь постучали снова, сказали, что у вас есть 20 минут чтобы все убрать. Тогда Николай вышел и увидел, что его другу оторвало голову и разбросало ноги.

Остатки Николай собрал в пакет и выкопал новую могилу. Уже третью. Говорит, раскопать землю глубоко не смог, мало времени, да и годы уже не те. А потому теперь больше всего беспокоится, что, когда пойдет дождь, песок размоет, и придут бродячие собаки.

Посреди ужаса, боли и смерти, видимо, легко потерять надежду. Но сегодня Николай — мой герой. Ибо, увидев худшее в людях, он не утратил человечность сам. Говоря с нами на камеру, мужчина еле сдерживал слезы. А когда запись закончилась, прослезился и поблагодарил, что его просто выслушали.

Глядя на братские могилы, где из-под песка торчат окоченевшие руки, легко потерять веру в человечество, но именно такие, как Николай, возвращают ее.

…Как ни тяжело читать и видеть такие свидетельства, мы будем их размещать и дальше. Мир должен знать о чудовищной аморальности российской орды. Никто не должен уйти от ответственности за смерти и страдания, которые российские орки сеют на нашей земле.

Источник: Oleksiy Pshemiskiy