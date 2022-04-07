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Факты / Украина

Харьков хорошо вооружен, необходимости в общей эвакуации нет – мэр Терехов

Наташа Тарчевська редактор ленты
Харьков хорошо вооружен, необходимости в общей эвакуации нет – мэр Терехов

Харьков продолжает нести потери в результате обстрелов путинских захватчиков, однако необходимости в общей эвакуации горожан нет.

Об этом вечером 6 апреля в своем видеообращении заявил мэр Харькова Игорь Терехов. Он опроверг слухи об эвакуации из Харькова, которые накануне распространили в СМИ, и уточнил, что это касается отдельных территорий Харьковской области.

Полный текст обращения мэра Харькова

Дорогие харьковчане! Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Харьковская область готовится к эвакуации.

Хочу разъяснить — это касается Лозовсково и Барвенковского районов Харьковской области, где наши военные ожидают обострения военной ситуации.

Я говорил это вчера и повторю сегодня: Харьков хорошо вооружен и готов к обороне. Необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видят ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как городской глава Харькова.

Да, нас с вами продолжают обстреливать — артиллерией с земли, и бомбят с воздуха. Враг ведет войну с нашим народом, поэтому решать, уезжать или нет — это священное право каждого человека.

Я и вся наша команда — на местах, мы работаем в полном объеме. Наши коммунальные службы продолжают героически бороться и обеспечивать жизнедеятельность города Харькова.

Верим в нашу армию и тероборону. Мы выстоим, мы победим, мы сохраним город Харьков! Мы вместе, мы — харьковчане!

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