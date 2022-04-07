Харків добре озброєний, необхідності в загальній евакуації немає – мер Терехов

Харків продовжує зазнавати втрат внаслідок обстрілів путінських загарбників, однак необхідності у загальній евакуації містян немає.

Про це ввечері 6 квітня у своєму відеозверненні заявив мер Харкова Ігор Терехов. Він спростував чутки про евакуацію з Харкова, які напередодні розповсюдили у ЗМІ, та уточнив, що це стосується окремих територій Харківської області.

Повний текст звернення мера Харкова

Дорогі харків’яни! Сьогодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Харківська область готується до евакуації.

Хочу роз’яснити – це стосується Лозівського та Барвінківського районів Харківської області, де наші військові очікують загострення військової ситуації.

Я говорив це вчора і повторю сьогодні: Харків добре озброєний і готовий до оборони. Необхідності проведення централізованої евакуації з Харкова не бачить ані військово-цивільна адміністрація, ані військові, ані я як міський голова Харкова.

Так, нас із вами продовжують обстрілювати – артилерією з землі, і бомблять з повітря. Ворог веде війну з нашим народом, тому вирішувати, їхати чи ні – це священне право кожної людини.

Я і вся наша команда – на місцях, ми працюємо в повному обсязі. Наші комунальні служби продовжують героїчно боротися і забезпечувати життєдіяльність міста Харкова.

Віримо в нашу армію і тероборону. Ми вистоїмо, ми переможемо, ми збережемо місто Харків! Ми разом, ми – харків’яни!