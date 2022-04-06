Генеральный штаб Вооруженных сил Украины владеет информацией о подготовке для приема российских самолетов на аэродроме Тирасполь.

Украинская сторона не исключает, что территорию самопровозглашенной Приднестровско-Молдовской республики будут использовать для поддержки наступательной операции на Южнобужском направлении.

Не оставляет враг попыток вовлечь в войну против Украины наемников из других стран, чтобы пополнить свои потери в живой силе.

Однако в генеральном штабе ВСУ считают, что это существенного влияния на ход боевых действий не будет иметь, учитывая их малую численность.

Так, командование 200 отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, готовит военнослужащих для пополнения потерь.

– По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область, – отмечают в ВСУ.

Пока на Южнобужском направлении враг оборудует позиции и продолжает терроризировать гражданское население на временно занятых территориях Херсонской области.

Но несмотря на это, в результате наступательных действий Вооруженных сил Украины российские военные потеряли контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой. Продолжаются бои в районе Александровки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 42-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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