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Факти / Україна

На аеродромі Тирасполя готуються до прийому літаків РФ – ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
злітна смуга, аеродром

Генеральний штаб Збройних сил України володіє інформацією про підготовку для прийому російських літаків на аеродромі Тирасполь.

Українська сторона не виключає, що територію самопроголошеної Придністровсько-Молдавської республіки використовуватимуть для підтримки наступальної операції на Південнобузькому напрямку.

Не полишає ворог спроб залучити до війни проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі.

Однак у генеральному штабі ЗСУ вважають, що це суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність.

Так, командування 200 окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйоних тактичних групи, готує військовослужбовців для поповнення втрат.

– За наявною інформацією, загальні втрати бригади у живій силі становлять близько 30%. Одна батальйонна тактична група знищена, інша – виведена до району відновлення боєздатності у Бєлгородську область, – зазначають у ЗСУ.

Поки ж на Південнобузькому напрямку ворог обладнує позиції та продовжує тероризувати цивільне населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Та, попри це, унаслідок наступальних дій Збройних сил України російські військові втратили контроль над Добрянкою, Нововознесенським і Трудолюбівкою. Тривають бої у районі Олександрівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 42-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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