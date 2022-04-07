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Факты / Украина

Зеленский назвал причину, почему РФ не впускает украинскую гумпомощь в Мариуполь

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зеленский назвал причину, почему РФ не впускает украинскую гумпомощь в Мариуполь

Российские военные отказываются пропускать украинские гуманитарные грузы в Мариуполь из-за страха быть уличенными в убийстве тысяч мирных жителей.

Об этом 6 апреля в интервью турецкому телеканалу Haberturk заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Они все боятся, что мир увидит, что там. Поэтому мы не можем завести гуманитарные грузы. Там не десятки, а тысячи убитых, тысячи раненых, — сказал президент.

Реальные последствия того, что сотворили рашисты с Мариуполем, мир увидит лишь тогда, когда Украина вернет контроль над городом.

— Мы не знаем, сколько мариупольцев завершили трагически эту жизнь. Но они не смогут это спрятать. Это тысячи людей, это невозможно сделать. Это мы увидим, когда сможем зайти в наш город, — убежден Владимир Зеленский.

Украинский президент в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет дело с военными преступниками — начиная от российского солдата и заканчивая политическим руководством РФ в Кремле.

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