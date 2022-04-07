Зеленський назвав причину, чому РФ не впускає українські гумвантажі в Маріуполь

Російські військові відмовляються пропускати українські гуманітарні вантажі до Маріуполя через страх бути викритими у вбивстві тисяч мирних мешканців.

Про це 6 квітня в інтерв’ю турецькому телеканалу Haberturk заявив президент України Володимир Зеленський.

– Вони всі бояться, що світ побачить, що там. Тому ми не можемо завести гуманітарні вантажі. Там не десятки, а тисячі вбитих, тисячі поранених, – сказав президент.

Реальні наслідки того, що накоїли рашисти з Маріуполем, світ побачить лише тоді, коли Україна поверне контроль над містом.

– Ми не знаємо, скільки маріупольців закінчили трагічно це життя. Але вони не зможуть це заховати. Це тисячі людей, це неможливо зробити. Це ми побачимо, коли зможемо зайти в наше місто, – переконаний Володимир Зеленський.

Український президент вкотре наголосив, що Україна має справу з військовими злочинцями – починаючи від російського солдата і закінчуючи політичним керівництвом РФ у Кремлі.