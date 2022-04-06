Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 42 день войны
Убили Убили
167 детей
Ранили Ранили
>279 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Для спасения мариупольцев из-под завалов необходима спецтехника – полк Азов

Наташа Тарчевська редактор ленты
Для спасения мариупольцев из-под завалов необходима спецтехника – полк Азов

В Мариуполе, жители которого уже больше месяца живут в осаде рашистов, для освобождения пострадавших из-под завалов разрушенных домов нужна специальная техника.

Об этом вечером 6 апреля в эфире национального телемарафона сообщил командир отдельного отряда специального назначения Азов Нацгвардии Украины Святослав Паламарь.

Он обратился к миру с просьбой приложить все усилия, чтобы остановить геноцид украинцев в Мариуполе.

— Я прошу все мировое сообщество и украинских политиков обратить внимание на то, что кроме всей беды, в Мариуполе все еще остаются живые люди под завалами. Только у них нет ни еды, ни воды, ни света, ни мобильной связи. Им нужна специальная техника, которая сможет разобрать завалы.

Нужна помощь, чтобы спасти тех, кого можно спасти. В Мариуполе геноцид и гуманитарная катастрофа, — подчеркнул Святослав Паламарь.

По словам военного, чувствуя свое безвыходное положение в Мариуполе, рашисты прибегают к использованию запрещенных фосфорных бомб.

Кроме этого, Святослав Паламарь перечислил военные успехи украинских защитников в борьбе за освобождение города от россиян.

— Кроме авиации, танков, корабельной и сухопутной артиллерии добавились фосфорные бомбы. Что еще придумают орки, я даже не знаю. Но по состоянию на вчера и сегодня мы уничтожили их состав боеприпасов, много вражеской пехоты, а также подбили два танка, — отметил он.

Командир отряда также подтвердил информацию о том, что российские регулярные войска ответственны за установление так называемых мобильных крематориев, чтобы скрыть количество погибших и гражданского населения в Мариуполе.

Читайте
Это новый Освенцим: РФ сжигает убитых жителей Мариуполя в мобильных крематориях

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка