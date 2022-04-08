Отравленную химикатами в результате ракетных обстрелов Тернопольской области воду понесло в Беларусь. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

– Специфика реки Иква такая, что она течет в сторону Беларуси. Мы даже шутя замечали, что вот они это сделали, то результат через день-два получат у себя. Ровенскую область мы сообщили об опасности, – отметил Труш.

По его словам, первоначально самая большая опасность была для жизни жителей села Сапанов Кременецкого района, однако сегодня ситуация улучшилась.

– Мы людей предупредили в тот же день, предостерегли их от использования воды из колодцев, снабдили их питьевой водой. Воду из колодцев уже можно пить, это показали лабораторные исследования. В реке Иква к утру ситуация улучшилась. Конечно, это не пройдет бесследно. Отравлена ​​почва, в реке Иква подохла рыба, предприятию, которое поставляет минудобрения, нанесен серьезный ущерб, — добавил Труш.

Он также призвал аграриев оперативно забирать у поставщика жидкие минудобрения, чтобы в дальнейшем в резервуарах не скапливалось большое количество химикатов и не повторилась подобная ситуация.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 апреля российские военные совершили атаку с воздуха на жителей Тернопольской области.

Вражескую ракету сбили силы противовоздушной обороны в Кременчугском районе. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров.

Замеры показали увеличение уровня вредных веществ – выявили превышение уровня аммиака в почве и реке Иква. В тот же день на близлежащей территории людям запретили потреблять воду из колодцев. Также запретили ловить рыбу в реке Иква.