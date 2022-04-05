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Факти / Україна / Суспільство

На Тернопільщині зріс вміст аміаку у воді через пошкодження ємності з добривами

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Труш

Ракета, що летіла на Тернопіль, збита, але її частина впала на склад із мінеральними добривами. Про це повідомив під час брифінгу голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

— Ракета була збита нашими ЗСУ, ППО спрацювало. Наслідків як таких зовні не було видно. Цілу ніч і сьогодні до обіду працювали служби ДСНС та нацполіція.

Він розповів, що ракета була націлена на один із об’єктів критичної інфраструктури. Але після того, як була збита, впала на інший об’єкт, де зберігалися мінеральні добрива.

— Враховуючи, що зараз йде посівна, ці великі резервуари були пустими. Але вона завдала величезних втрат цьому підприємству. В результаті потрапляння осколка ракети в резервуар, був витік оцих мінеральних добрив на ґрунт.

Як зазначив Труш, добрива потрапили до ґрунтових вод і ввечері показники вмісту аміаку зросли, тому мешканців просять обмежити використання питної води з колодязів.

У населений пункт, де стався інцидент, доставляється питна вода. Ситуація, за словами екологів, має пройти через 3-4 дні без явних впливів на людей.

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