Главное управление разведки Минобороны Украины получило список российских военнослужащих Росгвардии, причастных к совершению военных преступлений в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны.

Так, в распоряжении разведки есть документы, подтверждающие, что в Киевской области преступления против народа Украины совершали военные 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912) из ​​Хабаровска.

В списке указаны имена российских оккупантов и телефоны их командиров, а также расположение колонн и имеющаяся техника.

С полным список документов можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Владимир Коваль