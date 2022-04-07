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Факты / Украина

Разведка обнародовала список военных Росгвардии, причастных к преступлениям в Киевской области

Марта Бондаренко редактор ленты
Разведка обнародовала список военных Росгвардии, причастных к преступлениям в Киевской области

Главное управление разведки Минобороны Украины получило список российских военнослужащих Росгвардии, причастных к совершению военных преступлений в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны.

Так, в распоряжении разведки есть документы, подтверждающие, что в Киевской области преступления против народа Украины совершали военные 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912) из ​​Хабаровска.

В списке указаны имена российских оккупантов и телефоны их командиров, а также расположение колонн и имеющаяся техника.

С полным список документов можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Владимир Коваль

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