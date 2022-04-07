Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список російських військовослужбовців Росгвардії, які причетні до скоєння воєнних злочинів у Київській області.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

Так, у розпорядженні розвідки є документи, які підтверджують, що у Київській області злочини проти народу України вчиняли військові 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912) з Хабаровська.

У списку зазначені імена російських окупантів та телефони їхніх командирів, а також розташування колон та наявна техніка.

Із повним переліком документів можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 24 із 82 військових 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Військово-морського флоту Росії, які тримали в окупації Бучу, Ірпінь та Гостомель, воювали в Сирії.

Фото: Володимир Коваль