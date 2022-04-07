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Факти / Україна

Розвідка оприлюднила список військових Росгвардії, причетних до злочинів на Київщині

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Розвідка оприлюднила список військових Росгвардії, причетних до злочинів на Київщині

Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список російських військовослужбовців Росгвардії, які причетні до скоєння воєнних злочинів у Київській області.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

Так, у розпорядженні розвідки є документи, які підтверджують, що у Київській області злочини проти народу України вчиняли військові 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912) з Хабаровська.

У списку зазначені імена російських окупантів та телефони їхніх командирів, а також розташування колон та наявна техніка.

Із повним переліком документів можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 24 із 82 військових 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Військово-морського флоту Росії, які тримали в окупації Бучу, Ірпінь та Гостомель, воювали в Сирії.

Фото: Володимир Коваль

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