Украина никогда не забудет и не простит тех россиян, кто совершал преступления против украинского народа. А сами эти преступники неотделимы от того российского народа, которые сейчас молчат.

Об этом заявил украинский вокалист группы Океан Эльзы, политик и общественный деятель Святослав Вакарчук.

Он заявил, что в последние дни к нему часто обращаются российский оппозиционные журналисты с просьбой взять интервью.

— Мне совершенно нечего им сказать. Хотя нет, есть что. Я скажу следующее: вы все часть российского народа. И это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей. Насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей и пытаются убежать от вашего русского мира. Это вы молчали тогда, когда надо было говорить и действовать, — сказал он.

Святослав Вакарчук заявил, что у россиян было множество возможностей сказать свое слово и начать действовать, однако россияне молча принимали то, что делают власти в их стране.

— Когда Путин, чье второе имя сейчас антихрист, пришел к власти — вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию — вы тоже молчали. Потом Россия наглым образом забрала у нас Крым, именно так — забрала, украла, многие из вас в душе гордились этим, многие даже не только в душе. И говорили, что Крым вернулся в родную гавань. А потом восемь лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, то у вас не хватило смелости и мужества десятками тысяч, сотнями тысяч, миллионами выйти на улицу и протестовать против этих страшных вещей, — сказал он.

Украинский певец напомнил, что раньше россияне могли восстать против зла в их стране.

— В 1991 году миллион человек вышло на площади, чтобы свергнуть империю зла. Но это было раньше, а сейчас только посты в Фейсбуке и сочувствие по телефону. Нам это не поможет. Нам не нужны сочувствие по телефону или в Фейсбуке. Нам нужны действия, — сказал он.

Святослав Вакарчук напомнил россиянам, которые жалуются, что их жизнь сломана из-за санкций или развязанной войны, что у них то как раз все еще хорошо.

— Жизнь сломана не у вас, жизнь сломана у тех, кто лежит сегодня в Буче, Бородянке — мертвый, со связанными руками. Жизнь сломана у тех, кто пытался уехать с вокзала в Краматорске, а сегодня был убит российскими градами и ракетами. Жизнь сломана у миллионов украинских беженцев, которым не за что и негде жить. Жизнь сломана у тех, кого вы так много лет успокаивали и называли своими братьями. Поэтому мы никогда не будем отделять тех, кто убивал, тех кто отдавал приказы, и тех, кто молчал и ничего не делал, — сказал он.

Певец Вакарчук сказал отдельные слова благодарности тем, кто продолжает в России выходить на акции протеста или публично осуждает действия Кремля.

— Отдельное спасибо, искреннее спасибо, я хотел бы сказать все таки тем немногим, кто отважился выйти на протесты. Или открыто, публично, заявляет свою позицию по отношению к зверствам российской армии, российского руководства по телевиденью и в соцсетях. Этих людей мало, но они есть. Мы это помним и ценим, — сказал он.

Лидер группы Океан Эльзы заявил, что украинцы помнят и никогда не простят тех, кто совершил страшные преступления против Украины, ставя их на один уровень с теми, кто сегодня молчит.

Источник: sviatoslav.vakarchuk

Фото: sviatoslav.vakarchuk