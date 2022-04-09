Несмотря на вражеский ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, который российские военные нанесли 8 апреля, сегодня, 9 апреля, Укрзализныця продолжит эвакуацию с Донбасса.

Донецкая и Луганская военные гражданские администрации направляют максимум усилий, чтобы вывезти граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, людей с инвалидностью. Сейчас самое время это сделать, ведь обстрелы становятся интенсивнее.

В Укрзализныце объяснили, что вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаревка в Луганской области.

Учитывая растущее количество атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, работники железной дороги будут пытаться делать все, чтобы не допустить скоплений вокруг вокзалов и разделить потоки пассажиров.

Следить за оперативным обновлением эвакуационных рейсов можно в Telegram-канале Укрзализныци.

Утром 8 апреля российские войска нанесли удар с воздуха по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В этот момент на вокзале находились тысячи человек, поскольку оттуда курсировали эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Известно, что в результате российского ракетного удара по Краматорску количество погибших выросло до 52 человек, среди которых – 5 детей.

Фото: Укрзализныця