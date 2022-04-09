Попри ворожий ракетний удар по залізничному вокзалу у Краматорську, який російські військові завдали 8 квітня, сьогодні, 9 квітня, Укрзалізниця продовжить евакуацію з Донбасу.

Донецька та Луганська військові цивільні адміністрації спрямовують максимум зусиль на вивезення громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю. Зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими.

В Укрзалізниці пояснили, що вокзал Краматорська призупиняє роботу через пошкодження, але евакуація продовжиться зі Слов’янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.

Зважаючи на кількість атак по цивільних об’єктах, що зростає, зокрема вокзалах, працівники залізниці намагатимуться робити все, щоб не допустити скупчень навколо вокзалів і розділити потоки пасажирів.

Стежити за оперативним оновленням евакуаційних рейсів можна у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Зранку 8 квітня російські війська завдали удару з повітря по залізничному вокзалу в Краматорську. У цей момент на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки звідти курсували евакуаційні потяги, які вивозять жителів Донецької області до безпечніших регіонів України.

Наразі відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Краматорську кількість загиблих зросла до 52 людей, серед яких – 5 дітей.

Фото: Укрзалізниця