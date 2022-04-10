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Факты / Украина

Британская разведка зафиксировала военные преступления оккупантов против мирных жителей

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Британская разведка зафиксировала военные преступления оккупантов против мирных жителей

Российские войска продолжают использовать самодельные взрывные устройства (СВУ) и атаковать инфраструктурные объекты Украины. Об этом сообщила британская разведка.

– Российские силы продолжают использовать СВУ для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев. Также российские войска продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, — говорится в сообщении.

Минобороны Британии добавило, что отход России с севера Украины раскрыл многочисленные нападения военных на мирных жителей.

— Отход России из Северной Украины оставляет доказательства несоразмерного нападения на мирных жителей, включая наличие массовых захоронений, смертельное использование заложников в качестве живого щита и минирование гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении.

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