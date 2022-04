Российские войска продолжают использовать самодельные взрывные устройства (СВУ) и атаковать инфраструктурные объекты Украины. Об этом сообщила британская разведка.

Минобороны Британии добавило, что отход России с севера Украины раскрыл многочисленные нападения военных на мирных жителей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 9 April 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 9, 2022