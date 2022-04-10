Российские войска продолжают использовать самодельные взрывные устройства (СВУ) и атаковать инфраструктурные объекты Украины. Об этом сообщила британская разведка.

– Российские силы продолжают использовать СВУ для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев. Также российские войска продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, — говорится в сообщении.

Минобороны Британии добавило, что отход России с севера Украины раскрыл многочисленные нападения военных на мирных жителей.

— Отход России из Северной Украины оставляет доказательства несоразмерного нападения на мирных жителей, включая наличие массовых захоронений, смертельное использование заложников в качестве живого щита и минирование гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 9 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/U5qWONizow ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/z6k7bDdkq2 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 9, 2022