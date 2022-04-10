Російські війська продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої (СВУ) та атакувати інфраструктурні об’єкти України. Про це повідомила британська розвідка.

– Російські сили продовжують використовувати СВУ для нанесення втрат, зниження морального духу та обмеження свободи пересування українців. Також російські війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об’єктах з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення, – йдеться у повідомленні.

Міноборони Британії додало, що відхід Росії з півночі України викрив численні напади військових на мирних жителів.

– Відхід Росії з Північної України залишає докази неспівмірного нападу на мирних жителів, включаючи наявність масових поховань, смертельне використання заручників як живого щита та мінування цивільної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/U5qWONizow ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/z6k7bDdkq2 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 9, 2022