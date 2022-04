Російські війська продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої (СВУ) та атакувати інфраструктурні об’єкти України. Про це повідомила британська розвідка.

Міноборони Британії додало, що відхід Росії з півночі України викрив численні напади військових на мирних жителів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 April 2022

