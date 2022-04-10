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Факти / Україна

Британська розвідка зафіксувала воєнні злочини окупантів проти мирних жителів

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Британська розвідка зафіксувала воєнні злочини окупантів проти мирних жителів

Російські війська продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої (СВУ) та атакувати інфраструктурні об’єкти України. Про це повідомила британська розвідка.

– Російські сили продовжують використовувати СВУ для нанесення втрат, зниження морального духу та обмеження свободи пересування українців. Також російські війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об’єктах з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення, – йдеться у повідомленні.

Міноборони Британії додало, що відхід Росії з півночі України викрив численні напади військових на мирних жителів.

– Відхід Росії з Північної України залишає докази неспівмірного нападу на мирних жителів, включаючи наявність масових поховань, смертельне використання заручників як живого щита та мінування цивільної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

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