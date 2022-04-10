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Факты / Украина

Офис генпрокурора подтвердил гибель 1 222 жителей Киевской области во время оккупации РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Офис генпрокурора подтвердил гибель 1 222 жителей Киевской области во время оккупации РФ

По состоянию на воскресенье, 10 апреля, в Киевской области обнаружены тела уже 1 222 местных жителя, погибших во время рашистской оккупации.

Об этом в одном из интервью заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

— По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1 222 жителей, погибших во время российской оккупации Киевской области. Это только в Киевской области, — сказал она.

По словам Ирины Венедиктовой, Офис генпрокурора возбудил уже 56 уголовных дел, касающихся преступлений против человечности и военных преступлений РФ.

Заметим, что поиски тел и подсчет точного количества погибших мирных жителей в результате полномасштабного вторжения РФ продолжаются.

10 апреля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал о ситуации в Бучанском районе, где идут работы спасателей и силовиков.

Он заявил, что лишь после завершения разбора завалов и руин появится возможность установить точное количество жертв. По предварительным оценкам, на это уйдет минимум две недели.

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