Российские войска, которые ранее применяли фосфорные боеприпасы в некоторых украинских городах Донецкой области, могут использовать их снова, но на этот раз уже против Мариуполя.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, отметив, что бои за город усиливаются.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 April 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 11, 2022