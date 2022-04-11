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Факты / Украина

Бои за город усиливаются: Россия может использовать фосфорные боеприпасы в Мариуполе

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Бои за город усиливаются: Россия может использовать фосфорные боеприпасы в Мариуполе

Российские войска, которые ранее применяли фосфорные боеприпасы в некоторых украинских городах Донецкой области, могут использовать их снова, но на этот раз уже против Мариуполя.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, отметив, что бои за город усиливаются.

– Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает возможность их будущего применения в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются, – говорят разведчики.

Также британская разведка отмечает, что российские войска продолжают обстреливать Донецкую и Луганскую области. Но украинские военные отбили несколько нападений оккупантов и уничтожили российские танки, автомобили и артиллерийскую технику.

Кроме того, разведчики подчеркивают, что Россия продолжает наносить удары неуправляемыми бомбами. Это значительно увеличивает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.

Фосфорные боеприпасы – тип воспламеняемых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Белый фосфор – это очень огнеопасное восковидное вещество.

В результате удара фосфорной бомбой вспыхивает сильный пожар, который трудно потушить. При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги.

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