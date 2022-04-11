Російські війська, які раніше застосовували фосфорні боєприпаси у деяких українських містах Донецької області, можуть використати їх знову, але цього разу вже проти Маріуполя.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку, зазначивши, що бої за місто посилюються.

– Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються, – говорять розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3RYc4QJBuG ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/p6jpNvs1eU — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 11, 2022

Також британська розвідка зазначає, що російські війська продовжують обстрілювати Донецьку і Луганську області. Але українські військові відбили кілька нападів окупантів і знищили російські танки, автомобілі та артилерійську техніку.

Крім того, розвідники наголошують, що Росія продовжує завдавати ударів некерованими бомбами. Це значно збільшує ризик подальших жертв серед цивільного населення.

Фосфорні боєприпаси — тип запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором. Білий фосфор – це дуже вогненебезпечна воскоподібна речовина.

Внаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. Під час потрапляння на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки.