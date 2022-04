Російські війська, які раніше застосовували фосфорні боєприпаси у деяких українських містах Донецької області, можуть використати їх знову, але цього разу вже проти Маріуполя.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку, зазначивши, що бої за місто посилюються.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022

