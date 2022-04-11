Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 47 день війни
Вбили Вбили
183 дитини
Поранили Поранили
>342 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 793 дорослих
Факти / Україна

Бої за місто посилюються: РФ може використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Бої за місто посилюються: РФ може використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі

Російські війська, які раніше застосовували фосфорні боєприпаси у деяких українських містах Донецької області, можуть використати їх знову, але цього разу вже проти Маріуполя.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку, зазначивши, що бої за місто посилюються.

– Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються, – говорять розвідники.

Також британська розвідка зазначає, що російські війська продовжують обстрілювати Донецьку і Луганську області. Але українські військові відбили кілька нападів окупантів і знищили російські танки, автомобілі та артилерійську техніку.

Крім того, розвідники наголошують, що Росія продовжує завдавати ударів некерованими бомбами. Це значно збільшує ризик подальших жертв серед цивільного населення.

Фосфорні боєприпаси — тип запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором. Білий фосфор – це дуже вогненебезпечна воскоподібна речовина.

Внаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. Під час потрапляння на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка