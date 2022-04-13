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Факты / Мир

Пентагон созывает производителей оружия, чтобы определить способность поддерживать Украину в продолжительной войне

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Пентагон созывает производителей оружия, чтобы определить способность поддерживать Украину в продолжительной войне

Пентагон собирается созвать в среду встречу своих ведущих производителей оружия, чтобы обсудить способность отрасли поддержать Украину в затяжной войне с Россией.

Закрытое обсуждение будет включать предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых систем, имеющих решающее значение для помощи Министерства обороны Украине и союзникам, сказал представитель Министерства обороны США.

На встрече, о которой впервые сообщило агентство Reuters, соберутся восемь крупнейших оборонных подрядчиков, в том числе General Dynamics, Lockheed Martin и другие.

— Это часть нашего постоянного и частого диалога с отраслевыми партнерами, направленного на обеспечение устойчивой производственной базы, отвечающей потребностям департамента, — сказал чиновник.

Встреча между оборонными подрядчиками и Пентагоном была организована всего несколько дней назад, по словам представителя оборонной промышленности, непосредственно знакомого с договоренностями. Чиновник сказал, что подрядчикам сообщили, что основное внимание на встрече уделяется способностям отрасли поддержать Украину, если война будет продолжаться несколько лет.

Смысл вещей, по словам чиновника, заключается в том, что США предполагают, что это будет многолетняя работа при сценарии, при котором, как минимум, Украина не сможет безопасно производить оружие в своей стране.

Но на встрече, по словам чиновника, подрядчики, вероятно, расскажут о серьезных проблемах, с которыми все еще сталкивается оборонное производство в США, включая текущие и серьезные проблемы с цепочкой поставок и нехватку доступной рабочей силы.

Все это продолжает ограничивать оборонные производственные мощности прямо сейчас и может усугубиться, поскольку увеличение расходов на оборону в бюджете и контракты Украины соперничают за производственные мощности, сказал чиновник.

Проблема мощностей также влияет на производство критически важных боеприпасов, хотя большая часть этого производится на объектах, принадлежащих государственным подрядчикам.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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