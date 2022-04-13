В ОБСЄ готові оприлюднити результати розслідування порушень прав людини у війні Росії проти України

ОБСЄ в середу опублікує результати свого розслідування порушень прав людини і звірств, скоєних у ході війни Росії в Україні, повідомив представник місії США при ОБСЄ.

Звіт є результатом тижневої місії щодо встановлення фактів під керівництвом трьох експертів, обраних Україною зі списку експертів ОБСЄ. Це розслідування було ініційовано після того, як 45 країн задіяли рідкісний механізм ОБСЄ – Московський механізм, який використовується для розслідування порушень прав людини.

За словами прес-секретаря, звіт було подано членам ОБСЄ у вівторок та Україні минулого тижня.

Майкл Карпентер, посол США в ОБСЄ, проведе брифінг для преси після спеціального засідання Постійної ради у середу.