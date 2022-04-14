Оккупанты обстреляли украинское машиностроительное предприятие Энергомашспецсталь, которое находится в Краматорске, Донецкая область.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Максим Ефимов.
— Час назад ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются. Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет, — написал он.
Днем ранее, 13 апреля, нардеп Ефимов сообщал, что цехи ЭМСС загружены продукцией, а сам завод работает круглосуточно, поставляя продукцию и комплектующие для станций Укргидроэнерго.
Энергомашспецсталь производит специальные литые и кованые изделия индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.
Предприятие обладает новейшим металлургическим, метало- и механообрабатывающим оборудованием, и способно выполнять полный цикл производства.
Примечательно, что ЭМСС является украинским филиалом российской компании Атомэнергомаш.