Оккупанты обстреляли украинское машиностроительное предприятие Энергомашспецсталь, которое находится в Краматорске, Донецкая область.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Максим Ефимов.

— Час назад ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются. Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет, — написал он.

Днем ранее, 13 апреля, нардеп Ефимов сообщал, что цехи ЭМСС загружены продукцией, а сам завод работает круглосуточно, поставляя продукцию и комплектующие для станций Укргидроэнерго.

Энергомашспецсталь производит специальные литые и кованые изделия индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

Предприятие обладает новейшим металлургическим, метало- и механообрабатывающим оборудованием, и способно выполнять полный цикл производства.

Примечательно, что ЭМСС является украинским филиалом российской компании Атомэнергомаш.