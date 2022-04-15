Под Киевом найдены тела 900 замученных до смерти украинцев – полиция

В населенных пунктах Киевской области, которые были освобождены от российских захватчиков, по состоянию на 15 апреля найдены тела 900 мирных жителей, убитых оккупантами.

Об этом сообщил на брифинге руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

– На сегодняшний день подтверждена гибель уже 900 гражданских, тела которых мы нашли и передали судмедэкспертам, – сказал он.

Начальник полиции также объяснил, почему на телах застреленных были белые повязки.

– Хочу вам сказать, что во время оккупации наших сел и городов они принуждали граждан носить белые повязки – якобы человек был проверен и поэтому к нему не относились так предвзято, – отметил Небитов.

Однако, по его словам, наличие такой повязки и белых лент на заборах возле домов не всегда спасало людей от расстрелов.