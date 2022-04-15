Під Києвом знайдено тіла 900 закатованих до смерті українців – поліція

У населених пунктах Київської області, звільнених від російських загарбників, станом на 15 квітня знайдено тіла 900 мирних жителів, убитих окупантами.

Про це повідомив під час брифінгу керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

– На сьогодні підтверджено загибель вже 900 цивільних, тіла яких ми знайшли та передали судмедекспертам, – сказав він.

Начальник поліції також пояснив, чому на тілах застрелених були білі пов’язки.

– Хочу вам сказати, що під час окупації наших сіл та міст вони примушували громадян носити білі пов’язки – нібито людина була перевірена і тому до неї не ставилися так упереджено, – зазначив Нєбитов.

Проте, за його словами, наявність такої пов’язки та білих стрічок на парканах біля будинків не завжди рятувала людей від розстрілів.