В Киеве арендаторов коммунального имущества освободили от платы за его использование. Соответствующее решение было принято депутатами Киевсовета.

Граждане, имеющие в аренде коммунальное имущество, могут не платить за него, пока в Украине действует военное положение и в течение месяца после его окончания.

Городские власти убеждены, что это поможет уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева.

— Решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания. Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех субъектов хозяйствования, которых затронули запреты, связанные с военным положением, – объяснила замглавы КГГА Марина Хонда.

Также в КГГА убеждены, что освобождение от арендной платы за коммунальное имущество будет иметь положительное влияние на рыночную среду, рынок труда и уровень занятости населения.

Ранее на период военного времени в Киеве отменили плату за парковку. Это касается всех трех парковочных зон столицы.