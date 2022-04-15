У Києві орендарів комунального майна звільнили від плати за його користування. Відповідне рішення ухвалили депутати Київради.

Громадяни, які мають в оренді комунальне майно, можуть не платити за нього, доки в Україні діє воєнний стан та протягом місяця після його закінчення.

Міська влада переконана, що це допоможе зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва.

– Рішення передбачає звільнення від орендної плати всіх орендарів комунального майна в місті Києві на період воєнного стану та один місяць після його закінчення. Це має зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва, зокрема, тих суб’єктів господарювання, яких торкнулися заборони, пов’язані з воєнним станом, – пояснила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Також у КМДА переконані, що звільнення від орендної плати за комунальне майно матиме позитивний вплив на ринкове середовище, ринок праці та рівень зайнятості населення.

Раніше на період воєнного часу у Києві скасували плату за паркування. Це стосується всіх трьох паркувальних зон столиці.