Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 51 день війни
Вбили Вбили
198 дітей
Поранили Поранили
>355 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 964 дорослих
Факти / Україна

У Києві скасували плату за оренду комунального майна

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Києві скасували плату за оренду комунального майна

У Києві орендарів комунального майна звільнили від плати за його користування. Відповідне рішення ухвалили депутати Київради.

Громадяни, які мають в оренді комунальне майно, можуть не платити за нього, доки в Україні діє воєнний стан та протягом місяця після його закінчення.

Міська влада переконана, що це допоможе зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва.

– Рішення передбачає звільнення від орендної плати всіх орендарів комунального майна в місті Києві на період воєнного стану та один місяць після його закінчення. Це має зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва, зокрема, тих суб’єктів господарювання, яких торкнулися заборони, пов’язані з воєнним станом, – пояснила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Також у КМДА переконані, що звільнення від орендної плати за комунальне майно матиме позитивний вплив на ринкове середовище, ринок праці та рівень зайнятості населення.

Раніше на період воєнного часу у Києві скасували плату за паркування. Це стосується всіх трьох паркувальних зон столиці.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка