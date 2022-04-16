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Факты / Украина

Закарпатские пограничники вручили повестку в армию экс-прокурору Рябошапке

Наташа Тарчевська редактор ленты
Закарпатские пограничники вручили повестку в армию экс-прокурору Рябошапке

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который сейчас находится на Закарпатье, получил повестку в армию.

16 апреля в соцсетях начали появляться фото и видео, как с экс-прокурором общаются пограничники.

Уже позже факт получения повестки подтвердил и сам Руслан Рябошапка.

Напомним, еще в начале полномасштабной войны РФ с Украиной Руслан Рябошапка пытался уехать из Украины через Закарпатье, но пограничники его не пропустили.

Видео из пограничного пункта с участием экс-прокурора появилось в соцсетях в конце февраля.

Руслан Рябошапка хотел попасть в Венгрию во время действия военного положения на основании того, что он является многодетным отцом, однако предоставить подтверждающие документы не смог.

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