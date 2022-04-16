Закарпатские пограничники вручили повестку в армию экс-прокурору Рябошапке

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который сейчас находится на Закарпатье, получил повестку в армию.

16 апреля в соцсетях начали появляться фото и видео, как с экс-прокурором общаются пограничники.

Уже позже факт получения повестки подтвердил и сам Руслан Рябошапка.

Повістку дійсно отримав, не ховався. У військкомат одразу ж прибув. На всі запитання дав відповідь. Продовжую займатись корисними справами — гуманітарною допомогою для наших військових. Не вважаю за потрібне робити піар у такий важкий час для нашої країни. — R.Riaboshapka (@RRiaboshapka) April 16, 2022

Напомним, еще в начале полномасштабной войны РФ с Украиной Руслан Рябошапка пытался уехать из Украины через Закарпатье, но пограничники его не пропустили.

Видео из пограничного пункта с участием экс-прокурора появилось в соцсетях в конце февраля.

Руслан Рябошапка хотел попасть в Венгрию во время действия военного положения на основании того, что он является многодетным отцом, однако предоставить подтверждающие документы не смог.