Закарпатські прикордонники вручили повістку в армію екс-прокурору Рябошапці

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, який зараз перебуває на Закарпатті, отримав повістку до армії.

16 квітня у соцмережах почали з’являтися фото та відео, як з екс-прокурором спілкуються прикордонники.

Вже згодом факт отримання повістки підтвердив і сам Руслан Рябошапка.

Повістку дійсно отримав, не ховався. У військкомат одразу ж прибув. На всі запитання дав відповідь. Продовжую займатись корисними справами – гуманітарною допомогою для наших військових. Не вважаю за потрібне робити піар у такий важкий час для нашої країни. — R.Riaboshapka (@RRiaboshapka) April 16, 2022

Нагадаємо, ще на початку повномасштабної війни РФ з Україною Руслан Рябошапка намагався виїхати з України через Закарпаття, але прикордонники його не пропустили.

Відео з прикордонного пункту за участі екс-прокурора з’явилося у соцмережах наприкінці лютого.

Руслан Рябошапка хотів потрапити до Угорщини під час дії військового стану на підставі того, що він є багатодітним батьком, проте надати документів, що підтверджують це, не зміг.