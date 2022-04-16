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Факти / Україна

Закарпатські прикордонники вручили повістку в армію екс-прокурору Рябошапці

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Закарпатські прикордонники вручили повістку в армію екс-прокурору Рябошапці

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, який зараз перебуває на Закарпатті, отримав повістку до армії.

16 квітня у соцмережах почали з’являтися фото та відео, як з екс-прокурором спілкуються прикордонники.

Вже згодом факт отримання повістки підтвердив і сам Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, ще на початку повномасштабної війни РФ з Україною Руслан Рябошапка намагався виїхати з України через Закарпаття, але прикордонники його не пропустили.

Відео з прикордонного пункту за участі екс-прокурора з’явилося у соцмережах наприкінці лютого.

Руслан Рябошапка хотів потрапити до Угорщини під час дії військового стану на підставі того, що він є багатодітним батьком, проте надати документів, що підтверджують це, не зміг.

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