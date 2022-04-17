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Факты / Украина / Общество

Эвакуируйтесь, пока есть возможность: в Северодонецке остаются 20 тыс. жителей

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Сєвєродонецьк Луганської області

В областном центре Луганской области за 52 дня полномасштабной войны появилось новое кладбище.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в Северодонецке за это время похоронили более 400 человек.

— В городе до сих пор остаются около 20 тыс. жителей, до 24 февраля было 130 , — говорит Гайдай.

Также глава ОВА призвал жителей области эвакуироваться, пока есть возможность. Так, утром Гайдай объявил эвакуацию из семи населенных пунктов:

  • Северодонецка: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанска: UND (HNS), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасной: ул. Щербакова, 1-а;
  • Горского: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнего: Парковая, 13;
  • Рубежного: ул. Чехова, 11.

Гайдай добавил, что несмотря на отсутствие режима тишины, удалось спасти 27 жителей Лисичанска и 6 жителей Северодонецка.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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