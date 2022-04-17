В областном центре Луганской области за 52 дня полномасштабной войны появилось новое кладбище.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в Северодонецке за это время похоронили более 400 человек.
— В городе до сих пор остаются около 20 тыс. жителей, до 24 февраля было 130 , — говорит Гайдай.
Также глава ОВА призвал жителей области эвакуироваться, пока есть возможность. Так, утром Гайдай объявил эвакуацию из семи населенных пунктов:
- Северодонецка: проспект Химиков, 28;
- Лисичанска: UND (HNS), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасной: ул. Щербакова, 1-а;
- Горского: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнего: Парковая, 13;
- Рубежного: ул. Чехова, 11.
Гайдай добавил, что несмотря на отсутствие режима тишины, удалось спасти 27 жителей Лисичанска и 6 жителей Северодонецка.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай