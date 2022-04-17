В областном центре Луганской области за 52 дня полномасштабной войны появилось новое кладбище.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в Северодонецке за это время похоронили более 400 человек.

— В городе до сих пор остаются около 20 тыс. жителей, до 24 февраля было 130 , — говорит Гайдай.

Также глава ОВА призвал жителей области эвакуироваться, пока есть возможность. Так, утром Гайдай объявил эвакуацию из семи населенных пунктов:

Северодонецка: проспект Химиков, 28;

Лисичанска: UND (HNS), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасной: ул. Щербакова, 1-а;

Горского: ул. Гагарина, 13а;

Нижнего: Парковая, 13;

Рубежного: ул. Чехова, 11.

Гайдай добавил, что несмотря на отсутствие режима тишины, удалось спасти 27 жителей Лисичанска и 6 жителей Северодонецка.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай