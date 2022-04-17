Що сформувало національну самосвідомість росіян. У чому полягають ментальні відмінності між росіянами і українцями. Про це в бесіді з журналістами Фактів ICTV розповів український історик, соціолог, публіцист і блогер Кирило Галушко.

– Ментальність росіян формувалася, починаючи з 1480 року. Тобто з тих часів, коли Московія здобула суверенітет від монгольської орди, єдиною ідеєю московської еліти стало повернення Києва, – стверджує історик.

І пояснює: бо Київ – це шапка Мономаха, це Русь, це останнє православне царство і велика візантійська спадщина. Цій меті згодом були присвячені покоління і століття росіян.

Коли створилася Російська імперія, фікс-ідеєю стало об’єднання всіх православних, всіх слов’ян. І російський народ це відпрацьовував, навіть незважаючи на те, що, наприклад, поляки або українці були більш освіченими, набагато краще жили. Але російський народ все одно продовжував класти свої життя на вівтар великої імперської ідеї.

За часів Радянського Союзу так само були злидні і репресії, багатомільйонні жертви. Але російський народ, знову-таки, був готовий затягнути пояси, об’єднатися навколо лідерів, навколо партії та її керівництва.

На думку соціолога, саме тому зараз не дуже добре працюють проти росіян санкції. Тому що вони звикли жити в режимі злиднів, убогості, поневірянь і обмежень. І, в силу 500-річного виховання, будуть і надалі групуватися навколо Путіна. Поки новий цар не скаже, що потрібно жити якось інакше.

– І в цьому основна проблема росіян, оскільки вони живуть не в тому столітті, в якому ми з вами. Вони живуть набагато раніше: в Російській імперії або в Московському царстві часів середньовіччя, – говорить історик.

При цьому, за його словами, росіяни в масі своїй схильні шукати причини злиднів поза межами Росії. Німців від цього відучили після 1945 року. Але для цього потрібно було, щоб вони програли війну і підписали капітуляцію.

Але головне в ментальності росіян – це зовнішня велич при відсутності змісту. Їм невідомо, якою має бути Росія всередині, щоб світ її шанував. Вони шукають відповіді, але поки нічого з цього не виходить.

У підсумку сьогодні Україна зіткнулася з народом, який не знає, за що він воює. Народ, який століттями привчали тільки одному – беззаперечно виконувати наказ. При цьому в архітектурі владної вертикалі, в режимі суворої дисципліни втрачено сенс і цінність життя кожної окремої людини.

І в цьому полягає головний критерій різниці в ментальності українців і росіян – в цінності людського життя. В українців кожен солдат, який загинув за свою землю, порахований, якщо не зараз, то обов’язково потім. В українців в принципі неможливий пам’ятник Невідомому солдату. Тому що всіх своїх воїнів, які віддали життя на свободу своєї країни, українці знають і шанують поіменно.