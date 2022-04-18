Больше всего за нарушение законов войны: полиция расследует более 7 тыс. дел против оккупантов

За время полномасштабного вторжения России в Украину полиция открыла почти 7,5 тыс. уголовных производств за совершение преступлений военнослужащими РФ, Республики Беларусь и их пособниками.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Сергей Пантелеев.

— Более 5 тыс. производств – это нарушение законов и обычаев войны. Около 200 лицам уже сообщено о подозрении. Практически все они задержаны и находятся под стражей. Более 1,6 тыс. – это посягательство на неприкосновенность и территориальную целостность Украины, – уточнил он.

Сергей Пантелеев также добавил, что на освобожденных от оккупантов территориях работают более 300 следственно-оперативных групп, которые собирают доказательства и документируют преступления российских солдат.

Следователи Нацполиции обнаружили более тысячи тел погибших и замученных жителей освобожденных регионов. И это еще не окончательные данные, ведь продолжаются работы.

Как сообщил заместитель начальника главного следственного управления НПУ, более 2 тыс. местных жителей уже дали показания.

Сотрудники полиции активно собирают доказательную базу о зверствах российских солдат. Они будут использоваться в международных инстанциях.