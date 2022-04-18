Найбільше за порушення законів війни: поліція розслідує понад 7 тис. справ проти окупантів

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція відкрила майже 7,5 тис. кримінальних проваджень за вчинення злочинів військовослужбовцями РФ, Республіки Білорусь та пособниками.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції України Сергій Пантелеєв.

– Понад 5 тис. проваджень – це порушення законів та звичаїв війни. Майже 200 особам уже повідомлено про підозру. Практично усі вони затримані й перебувають під вартою. Понад 1,6 тис. – це посягання на недоторканість та територіальну цілісність України, – уточнив він.

Сергій Пантелеєв також додав, що на звільнених від окупантів територіях працюють понад 300 слідчо-оперативних груп, які збирають докази та документують злочини російських солдатів.

Слідчі Нацполіції виявили понад тисячу тіл загиблих та закатованих мешканців звільнених регіонів. І це ще не остаточні дані, адже ще тривають роботи.

Як повідомив заступник начальника головного слідчого управління НПУ, понад 2 тис. місцевих мешканців уже дали свідчення.

Співробітники поліції активно збирають доказову базу про звірства російських солдатів. Вони будуть використовуватись у судових міжнародних інстанціях.