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Факты / Украина

Не хочет мира – получит огонь NLAW: Резников предупредил Россию

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Резніков

Новейшие противотанковые комплексы NLAW, которые Украина получила от партнеров, помогут остановить агрессию России, если для нее не существует норм международного права.

Об этом написал глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.

– Я юрист. Для меня главенство права всегда было первостепенной ценностью. Россия пришла к нам с войной, массовыми убийствами и мародерством. Для них нет закона. Но благодаря нашим партнерам у Украины есть для них NLAW. Этот особый вид “любви” неизбежно восторжествует, — написал он в Twitter.

 

NLAW – шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности.

Она способна уничтожить танк одним выстрелом на расстоянии 800 м и пробить броню толщиной более 500 мм.

Весит 12,5 кг и используется с плеча.

Для обнаружения и поражения цели NLAW требуется всего пять секунд.

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Фото: Олексій Резніков

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