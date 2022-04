Не хочет мира – получит огонь NLAW: Резников предупредил Россию

Новейшие противотанковые комплексы NLAW, которые Украина получила от партнеров, помогут остановить агрессию России, если для нее не существует норм международного права.

Об этом написал глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.

I’m a lawyer.For me, the rule of Law has always been a paramount value.russia came to us with war, mass killings and looting. There is no Law for them. But, thanks to our partners,???????? has NLaw for them. This special kind of “love” will inevitably win.

thank to #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/Pv0TZW5SVO

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2022