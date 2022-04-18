Не хочет мира – получит огонь NLAW: Резников предупредил Россию

Новейшие противотанковые комплексы NLAW, которые Украина получила от партнеров, помогут остановить агрессию России, если для нее не существует норм международного права.

Об этом написал глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.

– Я юрист. Для меня главенство права всегда было первостепенной ценностью. Россия пришла к нам с войной, массовыми убийствами и мародерством. Для них нет закона. Но благодаря нашим партнерам у Украины есть для них NLAW. Этот особый вид “любви” неизбежно восторжествует, — написал он в Twitter.

I’m a lawyer.For me, the rule of Law has always been a paramount value.russia came to us with war, mass killings and looting. There is no Law for them. But, thanks to our partners,???????? has NLaw for them. This special kind of “love” will inevitably win.

thank to #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/Pv0TZW5SVO — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2022

NLAW – шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности.

Она способна уничтожить танк одним выстрелом на расстоянии 800 м и пробить броню толщиной более 500 мм.

Весит 12,5 кг и используется с плеча.

Для обнаружения и поражения цели NLAW требуется всего пять секунд.

Фото: Олексій Резніков