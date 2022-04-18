Не хоче миру – отримає вогонь NLAW: Резніков попередив Росію

Новітні протитанкові комплекси NLAW, які Україна отримала від партнерів, допоможуть зупинити агресію Росії, якщо для неї не існує норм міжнародного права.

Про це написав глава Міноборони України Олексій Резніков у Twitter.

– Я юрист. Для мене верховенство права завжди було першорядною цінністю. Росія прийшла до нас з війною, масовими вбивствами та мародерством. Для них немає закону. Але завдяки нашим партнерам Україна має для них NLAW. Цей особливий вид “любові” неминуче переможе, – написав він у Twitter.

I’m a lawyer.For me, the rule of Law has always been a paramount value.russia came to us with war, mass killings and looting. There is no Law for them. But, thanks to our partners,???????? has NLaw for them. This special kind of “love” will inevitably win.

thank to #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/Pv0TZW5SVO — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2022

NLAW – шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності.

Вона здатна знищити танк одним пострілом на відстані 800 м та пробити броню товщиною понад 500 мм.

Важить 12,5 кг та використовується з плеча.

Для виявлення та ураження цілі NLAW потрібно всього п’ять секунд.

Фото: Олексій Резніков