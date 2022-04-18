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Факти / Україна

Не хоче миру – отримає вогонь NLAW: Резніков попередив Росію

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Резніков

Новітні протитанкові комплекси NLAW, які Україна отримала від партнерів, допоможуть зупинити агресію Росії, якщо для неї не існує норм міжнародного права.

Про це написав глава Міноборони України Олексій Резніков у Twitter.

– Я юрист. Для мене верховенство права завжди було першорядною цінністю. Росія прийшла до нас з війною, масовими вбивствами та мародерством. Для них немає закону. Але завдяки нашим партнерам Україна має для них NLAW. Цей особливий вид “любові” неминуче переможе, – написав він у Twitter.

 

NLAW – шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності.

Вона здатна знищити танк одним пострілом на відстані 800 м та пробити броню товщиною понад 500 мм.

Важить 12,5 кг та використовується з плеча.

Для виявлення та ураження цілі NLAW потрібно всього п’ять секунд.

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Фото: Олексій Резніков

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