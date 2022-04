Не хоче миру – отримає вогонь NLAW: Резніков попередив Росію

Новітні протитанкові комплекси NLAW, які Україна отримала від партнерів, допоможуть зупинити агресію Росії, якщо для неї не існує норм міжнародного права.

Про це написав глава Міноборони України Олексій Резніков у Twitter.

I’m a lawyer.For me, the rule of Law has always been a paramount value.russia came to us with war, mass killings and looting. There is no Law for them. But, thanks to our partners,???????? has NLaw for them. This special kind of “love” will inevitably win.

thank to #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/Pv0TZW5SVO

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2022