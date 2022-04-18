Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий не советует возвращаться в регион семьям с маленькими детьми и пожилым людям.

– Воздушные тревоги все еще бывают, а это значит, что нужно каждый раз спускаться в укрытие. Кроме того, ситуация со скоплением войск врага на нашей границе не решена до конца. Полной безопасности еще нет – в стране идет война, – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Руководитель ОВА уточняет: его призывы возвращаться в область касаются в основном взрослого трудоспособного населения.

– Мы должны все вместе работать над восстановлением области и нормальной работой экономики, так что делайте то, что умеете лучше всего. Это будет важнейшим вкладом в нашу победу, – просит глава областной военной администрации.

В настоящее время в области уже работают аптеки и магазины, частные медицинские учреждения.

В течение недели в регионе открылись спортивные клубы, салоны красоты, магазины одежды, кафе и рестораны.

Параллельно с этим ежедневно идет разминирование. Без выходных работают и коммунальные службы – восстановление и расчистка области продолжается постоянно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий