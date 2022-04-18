Сім’ям із дітьми та людям похилого віку не радять повертатись до Сумської області

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький не радить повертатись до регіону сім’ям із маленькими дітьми та людям похилого віку.

– Повітряні тривоги все ще бувають, а це значить, що треба щоразу спускатися в укриття. Крім того, ситуація зі скупченням військ ворога на нашому кордоні не вирішена до кінця. Повної безпеки ми ще не маємо – у країні триває війна, – наголосив Дмитро Живицький.

Керівник ОВА уточнює: його заклики повертатися до області стосуються здебільшого дорослого працездатного населення.

– Ми маємо всі разом працювати над відновленням області та нормальною роботою економіки, тож робіть те, що вмієте найкраще. Це буде найважливішим внеском до нашої перемоги, – просить очільник обласної військової адміністрації.

Нині в області вже працюють аптеки та магазини, приватні медичні заклади.

Протягом тижня в регіоні відкрилися спортивні клуби, салони краси, магазини одягу, кав’ярні та ресторани.

Паралельно з цим щоденно триває розмінування. Без вихідних працюють і комунальні служби – відновлення та розчищення області триває постійно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький