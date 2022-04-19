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Факты / Украина

Пересечение границы по внутренним паспортам продолжено — ГПСУ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Пересечение границы по внутренним паспортам продолжено — ГПСУ

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена. Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт). Об этом сообщили на официальной странице Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

— Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу.

Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.

Отдельно напомним, что Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регламентируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 №57.

В частности, определено, что выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

В то же время, Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши земляки планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы, говорится в сообщении.

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Фото: Depositphotos

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