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Факти / Україна

Перетин кордону за внутрішніми паспортами продовжено – ДПСУ

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Перетин кордону за внутрішніми паспортами продовжено – ДПСУ

Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт). Про це повідомили на офіційній сторінці ДПСУ у Facebook.

– Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Окремо нагадаємо, що Правила перетинання державного кордону громадянами України регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №57.

З-поміж іншого нею визначено, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Водночас Державна прикордонна служба звертає увагу громадян України, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону, – йдеться у повідомленні.

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Фото: Depositphotos

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